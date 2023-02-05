В каких городах мира жить дороже: рейтинг Economist Intelligence

Исследование сравнивает стоимость товаров и услуг в 173 городах мира. В среднем в городах, охваченных исследованием, за год цены выросли на 8,1%.

Рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году выглядит следующим образом:

Нью-Йорк, США;

Сингапур;

Тель-Авив, Израиль;

Гонконг, Китай;

Лос-Анджелес, США;

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Сан-Франциско, США;

Париж, Франция;

Копенгаген, Дания.

Кроме того, рейтинг анализирует произошедшие изменения в других странах.

Как свидетельствуют данные отчета, достаточно высоким был уровень инфляции в США, а самый высокий - в Турции: цены в Стамбуле за год выросли на 86%. Однако большинство европейских городов снизили свои позиции в рейтинге самых дорогих - энергетический кризис и ослабление экономики снизили стоимость евро и других местных валют.

Умеренные цены на проживание остаются в Молдове, Румынии и Чехии. В среднем месячное пребывание семьи в этих странах обойдется примерно в 1500 евро.

Самая дешевая теплая страна - Турция. Стоимость проживания здесь разная в зависимости от региона, но если жить вне столицы и подальше от популярных туристических мест, то можно уложиться даже в 500 евро в месяц.

Тем, кто хочет жить в Италии или Испании, стоит рассчитывать на сумму в 1500 евро в месяц, в то время как проживание на Кипре обойдется дороже – от 1700 евро в месяц. А вот месяц обитания в Португалии обойдется от 2000 евро.

С 2000 до 3000 евро будет стоить месячное пребывание в таких странах, как Франция, Германия и Австрия. Эти ведущие европейские страны имеют один из самых высоких уровней жизни, а столица Австрии общепризнана самым комфортным городом для проживания.

Месяц жизни в Швейцарии будет самым дорогим среди стран Центральной Европы - необходимая сумма может превышать 3000 евро.

Если жить в северной части Европы, то самая дорогая страна Норвегия. Здесь, как и в Швейцарии, нужно иметь минимум 3000 евро в месяц на жительство. А вот в таких странах, как Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия, можно рассчитывать в среднем на 2500 евро в месяц.