Від житла до продуктів. Яка вартість життя в Румунії для біженців

Румунія вважається однією з найзручніших країн для тимчасового захисту. Іноземців приваблюють низькі ціни на продукти та житло.

Яка вартість життя в Румунії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

Румунія – у топі найдоступніших країн Європи

Іноземці, які шукають недороге та комфортне місце проживання в Європі, часто обирають Румунію. У рейтингу вартості життя від міжнародної компанії Mercer серед 209 міст світу Бухарест займає 160 місце. Столиця Румунії доступніша за Будапешт і Прагу, проте дорожча за Софію (Болгарія) та Белград (Сербія).

Румунія вважається однією з найкращих країн Європи для "цифрових кочівників". Тут одна з найвищих у світі швидкість Інтернету, в державі діє віза цифрового кочівника.

Для проживання в Румунії в 2023 році сімейній парі доведеться розраховувати на витрати близько 1700 євро на місяць. Вони включають оренду житла, комунальні послуги, їжу та розваги.

Скільки коштує зняти житло та заплатити за комуналку

Дешевше життя у невеликих містах та сільських районах: Пітешти, Клуж-Напока та Яси. Бухарест значно дорожчий за будь-який із регіонів країни, але у столиці зосереджено більше можливостей та інфраструктури, тому більшість іноземців обирають життя там.

Орендна плата може здатися високою, вона набагато нижча від цін у Лондоні або інших великих містах Західної Європи.

Наприклад, однокімнатна квартира в Бухаресті, Клуж-Напоці, Брашові, Сібіу чи інших великих містах коштуватиме від 350-500 євро на місяць. У невеликих містах можна знайти однокімнатне житло за 250 євро на місяць.

У Румунії багато старих багатоквартирних будинків, які потребують ремонту. Але іноземці зазвичай віддають перевагу оренді житла в новобудовах.

Фото: Будинки у Бухаресті (pixabay.com)

В орендну плату вартість комунальних послуг зазвичай не входить, тож доведеться доплачувати. Intretinere ("технічне обслуговування") включає електроенергію, вивіз сміття, воду, опалення.

У середньому доведеться платити за комунальні послуги близько 130 євро на місяць. Влітку витрати можуть становити 130 євро, взимку – 220 євро.

Скільки коштує інтернет та мобільний зв'язок

Кабельний Інтернет від 500 Гбіт/с і телебачення з більш ніж 100 каналами коштуватиме 15 євро на місяць. За 12 євро на місяць можна отримати інтернет із швидкістю завантаження 1 ГБ/с.

За 5 євро на місяць можна придбати тарифний пакет мобільного зв'язку, що включає необмежені дзвінки, текстові повідомлення, інтернет.

Скільки коштують продукти у магазинах

Місячний бюджет на харчування для сім'ї із двох осіб потрібно розраховувати приблизно до 300 євро. Органічні овочі та фрукти можна купити на спеціальних ринках у всіх містах. Звичайні продукти можна знайти у супермаркетах.

Ціни на продукти не набагато відрізняються від сусідніх країн, але асортимент якісніший:

картопля, 1 кг – 0,75 євро;

апельсини, 1 кг – 1 євро;

сир, 1 кг – 6,5-10 євро;

свіжа риба, 1 кг – 6,5 євро;

хліба (300 г) – 1 євро;

пляшка місцевого вина – 5 євро;

пиво, 2 л – 3 євро.

Вечеря на двох у дорогому ресторані може коштувати від 50 до 100 євро. Піца коштуватиме близько 10 євро, стільки ж – страви зі свинини у ресторані середнього класу. Дешевше коштують страви з курятини. Фаст-фуд – 6-7 євро. Страви з яловичини коштують 15-30 євро.

Фото: Українські біженці у Румунії (gettyimages.com)

Скільки коштуватиме проїзд

Румунський громадський транспорт доступний за ціною, маршрути представлена автобусами, поїздами та таксі. Разовий квиток на автобус – 0,4 євро, проїзний на місяць – 12 євро. Вартість бензину – 1,4 євро за літр.

Медичні послуги – безкоштовно у держлікарнях

Середня вартість приватного медичного страхування в Румунії – від 30 євро на місяць.

Проте українці мають право скористатися медичними послугами та ліками, включеними до національних програм лікування, нарівні із застрахованими громадянами Румунії. При цьому українців звільнено від сплати внесків соціального медичного страхування, оплати ліків, що видаються під час амбулаторного лікування.

Нагадаємо, ми писали, що до Румунії починає курсувати "Мармароський експрес".