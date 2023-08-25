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В яких містах Донецької області не буде опалення взимку: відповідь ОВА

П'ятниця 25 серпня 2023 20:46
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В яких містах Донецької області не буде опалення взимку: відповідь ОВА Фото: у Донецькій ОВА розповіли, в яких містах не буде взимку опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Донецькій області вісім міст залишаться без централізованого опалення взимку через дії російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариси Гусевої.

За її словами, опалення не буде в: Бахмуті, Сіверську, Торецьку, Часовому Яру, Вугледарі, Авдіївці, Святогірську та Лимані.

"Не зможемо (відновити - ред.), тому що там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або за рахунок газових котлів, або за рахунок модульних вугільних котлів, але воно буде", - уточнила Гусєва.

Вона зазначила, що в таких громадах людям надаватимуть печі булер'ян, буржуйки. Також влада забезпечить місцевих жителів дровами та пелетами.

"Є певна програма, є допомога міжнародних організацій, це буде все в індивідуальному порядку, ми вже цим займаємося", - розповіла чиновниця.

Гусева додала, що внаслідок бойових дій у регіоні зруйновано 110 об'єктів теплопостачання, а це впливає на підготовку до опалювального сезону.

Удари з української енергетики

Нагадаємо, російські окупанти минулої осені та зими регулярно обстрілювали українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій країні запроваджували графіки відключень світла.

Нині у нашій країні активно готуються до опалювального сезону. Як зазначав нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко, зиму вдасться пройти без відключень світла у разі відсутності серйозних пошкоджень через російські удари по енергетиці.

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