ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В каких городах Донецкой области не будет отопления зимой: ответ ОВА

Пятница 25 августа 2023 20:46
UA EN RU
В каких городах Донецкой области не будет отопления зимой: ответ ОВА Фото: в Донецкой ОВА рассказали, в каких городах не будет отопления зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Донецкой области восемь городов останутся без централизованного отопления зимой из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Ларисы Гусевой.

По ее словам, отопления не будет в: Бахмуте, Северске, Торецке, Часовом Яру, Угледаре, Авдеевке, Святогорске и Лимане.

"Не сможем (восстановить - ред.), потому что там нет газа, перебиты газопроводы. Во всех других городах будет централизованное отопление либо за счет газовых котлов, либо за счет модульных угольных котлов, но оно будет", - уточнила Гусева.

Она отметила, что в таких громадах людям будут предоставлять печи булерьян, буржуйки. Также власти обеспечат местных жителей дровами и пеллетами.

"Есть определенная программа, есть помощь международных организаций, это будет все в индивидуальном порядке, мы этим уже занимаемся", - рассказала чиновница.

Гусева добавила, что в результате боевых действий в регионе разрушены 110 объектов теплоснабжения, а это влияет на подготовку к отопительному сезону.

Удары по украинской энергетике

Напомним, российские оккупанты прошлой осенью и зимой регулярно обстреливали украинские объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого по всей стране вводили графики отключений света.

Сейчас в нашей стране активно готовятся к отопительному сезону. Как отмечал недавно министр энергетики Герман Галущенко, зиму удастся пройти без отключений света в случае отсутствия серьезных повреждений из-за российских ударов по энергетике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Угроза "Шахедов". В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Угроза "Шахедов". В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги