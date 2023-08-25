В каких городах Донецкой области не будет отопления зимой: ответ ОВА

В Донецкой области восемь городов останутся без централизованного отопления зимой из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Ларисы Гусевой.

По ее словам, отопления не будет в: Бахмуте, Северске, Торецке, Часовом Яру, Угледаре, Авдеевке, Святогорске и Лимане.

"Не сможем (восстановить - ред.), потому что там нет газа, перебиты газопроводы. Во всех других городах будет централизованное отопление либо за счет газовых котлов, либо за счет модульных угольных котлов, но оно будет", - уточнила Гусева.

Она отметила, что в таких громадах людям будут предоставлять печи булерьян, буржуйки. Также власти обеспечат местных жителей дровами и пеллетами.

"Есть определенная программа, есть помощь международных организаций, это будет все в индивидуальном порядке, мы этим уже занимаемся", - рассказала чиновница.

Гусева добавила, что в результате боевых действий в регионе разрушены 110 объектов теплоснабжения, а это влияет на подготовку к отопительному сезону.

Удары по украинской энергетике

Напомним, российские оккупанты прошлой осенью и зимой регулярно обстреливали украинские объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого по всей стране вводили графики отключений света.

Сейчас в нашей стране активно готовятся к отопительному сезону. Как отмечал недавно министр энергетики Герман Галущенко, зиму удастся пройти без отключений света в случае отсутствия серьезных повреждений из-за российских ударов по энергетике.