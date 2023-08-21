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У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого готуватись

Понеділок 21 серпня 2023 20:59
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У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого готуватись Фото: Герман Галущенко, голова Міненерго України (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні відключення світла взимку застосовуватимуть лише у разі значних пошкоджень через можливі російські обстріли енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

Він зазначив, що енергосистема нашої країни буде готова до зими і є всі необхідні ресурси для того, щоб пройти опалювальний сезон без відключень електроенергії.

Але, як наголосив Галущенко, не виключені і наслідки ворожих терористичних атак, які спрогнозувати Україна не може.

"Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані... Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", - розповів голова Міненерго.

Удари з енергетики

Нагадаємо, минулої осені та взимку російські окупанти регулярно влаштовували масовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок сильних пошкоджень енергосистеми в нашій країні запроваджували планові відключення світла.

Зокрема, до зими вже активно почали готуватись у Києві. З усіма деталями підготовки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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