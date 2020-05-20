В "Киевводоканале" заявили о переносе массового отключения воды

В Киеве отложили массовое отключение водоснабжения из-за замены запорной арматуры на НВС "Виноградарь-3". Работы перенесли на неопределенный срок.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в "Киевводоканале".

Как заявил представитель "Киевводоканала", ремонтные работы на НВС "Виноградарь-3" переносятся на другой срок.

"Работы перенесли, дату определят позже", - заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начнут замену запорной арматуры на НВС "Виноградарь-III". Ожидалось, что в период выполнения работ проблемы с водоснабжением могут возникнуть в следующих зонах: Пуща-Водица, Виноградарь, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Новобеличи, Святошин, Академгородок, Беличи. Работы должны были начаться 22 мая и продлиться до 24-го.

Кроме того, 18 мая в Киеве начался второй этап отключения горячей воды. Испытания на теплосетях будут проводить в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков, а также в центре Киева.

Как писало РБК-Украина, с 12 мая в Киеве начались гидравлические испытания на теплосетях. Жителей столицы предупреждали, что на время проведения испытаний горячее водоснабжение будет прекращено. Так, 14 мая в Киеве на две недели отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов. Горячее водоснабжение отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь.