"Киевводоканал" обнародовал график отключений воды до конца недели

На отдельных улицах Киева воды не будет до вечера 24 ноября
В "Киевводоканале" сообщили о плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения до конца недели, в связи с чем в домах на отдельных сулицях столице по несколько лет не будет холодной воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканалу".
Воду начнут отключать уже вечером во вторник, 20 ноября. Плановые ремонтные работы будут продолжаться до ночи 24 ноября. "Киевводоканал" напоминает жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.
С 21:00 до 7:00 21 ноября:
С 9:00 до 24:00:
С 9.00 до 22.00:
С 8:30 до 7:00 22 ноября:
С 8:30 до 20:00:
С 10:00 до 24:00 25 ноября:
С 21:00 до 7:00 24 ноября:
С 9:00 до 20:00 :
С 20:00 до 10:00 24 ноября:
Напомним, в Киеве во вторник, 20 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 18.