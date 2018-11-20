"Киевводоканал" обнародовал график отключений воды до конца недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

На отдельных улицах Киева воды не будет до вечера 24 ноября

В "Киевводоканале" сообщили о плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения до конца недели, в связи с чем в домах на отдельных сулицях столице по несколько лет не будет холодной воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканалу".

Воду начнут отключать уже вечером во вторник, 20 ноября. Плановые ремонтные работы будут продолжаться до ночи 24 ноября. "Киевводоканал" напоминает жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.

20 ноября

С 21:00 до 7:00 21 ноября:

ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11

ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42

ул. Кучмин Яр, 44, 44А

ул. Я.Корчака, 23/2, 20

21 ноября

С 9:00 до 24:00:

ул. Бучмы, 1,2,4

ул. Миколайчука,7, 7А, 9, 11,12

проспект Соборности, 2

С 9.00 до 22.00:

ул. Полярная,15, 15А

С 8:30 до 7:00 22 ноября:

ул. Г.Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6

ул. Краковская, 25, 25А. 25Б

ул. Попудренко. 42, 44, 44А

22 ноября

С 8:30 до 20:00:

ул. Рична, 3, 4

ул. Дмитриевская, 45

23 ноября

С 10:00 до 24:00 25 ноября:

ул. М.Максимовича, 2

ул. Теслярская, 4

ул. Кайсарова, 5, 15

С 21:00 до 7:00 24 ноября:

ул.Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

ул. Саратовская, 14А

ул. Муромская, 16

С 9:00 до 20:00 :

ул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А

С 20:00 до 10:00 24 ноября:

ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101

ул. Петровская, 10, 12

пров. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.

Напомним, в Киеве во вторник, 20 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 18.