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ППО збила дрони на підступах до Києва: деталі нічної атаки

Фото: ворожі дрони атакують України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Під час однієї з останніх повітряних для Києва існувала реальна загроза застосування ворожих БПЛА.

Передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Як повідомляється, певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були вражені силами та засобами ППО на підступах (про тип та кількість стане відомо пізніше, у звітах Повітряних сил ЗСУ).

Після ураження ворожих БпЛА відразу з'явилася інформація щодо начебто падіння уламків в Дарницькому районі Києва. Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб. Проте наслідків обстрілу не виявлено, тож у столиці обійшлося без руйнувань та потерпілих.

"Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили у КМВА.

Нагадаємо, що ввечері в середу, 17 липня, в Києві та низці областей України було оголошено тривогу. Безпілотники були виявлені з півночі.

Крім того, цього дня по всій країні кілька разів оголошували масштабну тривогу. Причиною сигналів були злети російських літаків МіГ.

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