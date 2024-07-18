ППО збила дрони на підступах до Києва: деталі нічної атаки

Як повідомляється, певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були вражені силами та засобами ППО на підступах (про тип та кількість стане відомо пізніше, у звітах Повітряних сил ЗСУ).

Після ураження ворожих БпЛА відразу з'явилася інформація щодо начебто падіння уламків в Дарницькому районі Києва. Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб. Проте наслідків обстрілу не виявлено, тож у столиці обійшлося без руйнувань та потерпілих.

"Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосили у КМВА.