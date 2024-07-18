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ПВО сбила дроны на подступах к Киеву: детали ночной атаки

Фото: вражеские дроны атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во время одной из последних воздушных для Киева существовала реальная угроза применения вражеских БПЛА.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Как сообщается, определенное количество дронов противника направлялись на столицу, но были поражены силами и средствами ПВО на подступах (о типе и количестве станет известно позже, в отчетах Воздушных сил ВСУ).

После поражения вражеских БПЛА сразу появилась информация о якобы падении обломков в Дарницком районе Киева. Оперативно было проведено обследование указанного района отрядами оперативных служб. Однако последствий обстрела не обнаружено, поэтому в столице обошлось без разрушений и пострадавших.

"Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркнули в КГВА.

Напомним, что вечером в среду, 17 июля, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена тревога. Беспилотники были обнаружены с севера.

Кроме того, в этот день по всей стране несколько раз объявляли масштабную тревогу. Причиной сигналов были взлеты российских самолетов МиГ.

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