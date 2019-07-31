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В Украину вернулся удерживаемый в Ливии моряк, - МИД

Новости » Политика    31.07.2019 - 14:50
В Украину вернулся удерживаемый в Ливии моряк, - МИД
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Украинского моряка удерживали в Ливии с 2016 года

В Украину вернулся украинский моряк, которого удерживали в Ливии из-за обвинений в совершении правонарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца.

По информации госсекретаря, моряк находился в Ливии с 2016 года и только сегодня удалось его забрать домой.

"Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков!", - говорит представитель МИД Украины.

В настоящее время, в ведомстве не сообщили, ни как зовут украинца, ни конкретной причины задержания в Ливии.

Как писало РБК-Украина, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в плен вблизи Керченского пролива. Срок содержания под стражей 21-го украинского моряка был продлен до 24 октября 2019.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно уволить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе, а также два военных катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

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