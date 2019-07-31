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В Україну повернувся утримуваний у Лівії моряк, - МЗС

Новини » Політика    31.07.2019 - 14:50
В Україну повернувся утримуваний у Лівії моряк, - МЗС
Фото: Мністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Українського моряка утримували у Лівії з 2016 року

В Україну повернувся український моряк, якого утримували у Лівії через звинувачення у скоєнні правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря Міністерства зовнішніх справ України Андрія Зайця.

За інформацією держсекретаря, моряк залишався у Лівії з 2016 року і лише сьогодні вдалося його забрати додому.

"Працюємо, щоби якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків!", - говорить представник МЗС України.

Наразі, у відомстві не повідомили, ані як звати українця, ані конкретної причини утримання у Лівії.

Як писало РБК-Україна, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті у полон поблизу Керченської протоки. Термін тримання під вартою 21-го українського моряка був продовжений до 24 жовтня 2019.

Зазначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, яких було взято в полон в Керченській протоці, а також два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу".

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