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По Києву та області впродовж тижня може їздити військова техніка: в чому причина

Україна, Вівторок 04 червня 2024 19:47
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По Києву та області впродовж тижня може їздити військова техніка: в чому причина Фото: Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

В Києві та області від завтра і до 13 червня проводитимуть командно-штабні навчання. У зв'язку з цим здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командувача Сухопутних військ ЗС України Олександра Павлюка.

"У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ", - повідомив Павлюк.

На зображенні може бути: текст «Командування Сухопутних ВίйСЬК y перлод 3 05 по 13 червня в межах Киева та Киёвськой обласй триватимуть командно-штабні навчання 3 вίйськовими частинами (пίдроздилами) угруповання сил i засоб.в оборони MiCTa КиΪв. Просимо зберигати пОкий та нагадуемо про заходи нформацйной ίίи заборону на фото- та в.деозйомки пересування наших в.йсЬК.»

За його словами, у ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань, за даними Командувача Сухопутних військ ЗСУ, є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"У зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни та заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ", - додав Павлюк.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Олександр Павлюк на початку року був призначений новим командувачем Сухопутних військ.

Заборона на зйомку під час війни

Зауважимо, що в Україні від повномасштабного вторгнення РФ діють певні обмеження для громадян. Вони також стосуються і фото та відеозйомки.

Ба більше - за порушення цих правил може загрожувати кримінальна відповідальність.

Детальніше про те, що не можна знімати та публікувати під час війни та яке покарання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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