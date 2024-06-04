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По Киеву и области в течение недели может ездить военная техника: в чем причина

Украина, Вторник 04 июня 2024 19:47
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По Киеву и области в течение недели может ездить военная техника: в чем причина Фото: Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и области с завтрашнего дня и до 13 июня будут проводить командно-штабные учения. В связи с этим будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командующего Сухопутными войсками ВС Украины Александра Павлюка.

"В период с 05 по 13 июня в черте города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев", - сообщил Павлюк.

На зображенні може бути: текст «Командування Сухопутних ВίйСЬК y перлод 3 05 по 13 червня в межах Киева та Киёвськой обласй триватимуть командно-штабні навчання 3 вίйськовими частинами (пίдроздилами) угруповання сил i засоб.в оборони MiCTa КиΪв. Просимо зберигати пОкий та нагадуемо про заходи нформацйной ίίи заборону на фото- та в.деозйомки пересування наших в.йсЬК.»

По его словам, в ходе учений состоятся практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Целью учений, по данным Командующего Сухопутными войсками ВСУ, является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"В связи с проведением учений будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск", - добавил Павлюк.

Напомним, генерал-лейтенант Александр Павлюк в начале года был назначен новым командующим Сухопутными войсками.

Запрет на съемку во время войны

Отметим, что в Украине от полномасштабного вторжения РФ действуют ограничения для граждан. Они также касаются фото и видеосъемки.

Более того - за нарушение этих правил может угрожать уголовная ответственность.

Детальнее о том, что нельзя снимать и публиковать во время войны и какое наказание, можно узнать в материале РБК-Украина.

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