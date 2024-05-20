Фото та відео під час війни. Що заборонено знімати та яке покарання загрожує

В Україні під час повномасштабної війни діють певні обмеження для громадян, зокрема і щодо фото та відеозйомки. А за порушення цих правил може загрожувати кримінальна відповідальність.

Під час підготовки матеріалу використовувались публікація Львівської райдержадміністрації та текст закону №2160-ІХ від 24.03.2022.

Що не можна знімати та публікувати під час війни та яке покарання, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що заборонено знімати та публікувати під час війни

Так, наразі в Україні заборонено фотографувати та знімати на відео місцевість, де відбувся обстріл, а також ракети, які летять, чи момент влучання.

Що ще заборонено знімати та публікувати:

точні адреси та координати місць бойових дій;

роботу української ППО;

відео та фото влучання ракет;

будь-які дані про дії та переміщення українських військ, а також основні військові об’єкти чи об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, категорично забороняється стрімити в прямому ефірі ракетні обстріли чи бомбардування, оскільки це може допомогти ворогу коригувати вогонь.

Яке покарання може загрожувати за зйомку під час війни

Минулого року Верховна рада внесла зміни до Кримінального кодексу, доповнивши його покаранням за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення військ чи військової техніки.

Наразі в Кримінальному кодексі передбачено покарання за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України. За таке порушення громадянам може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Це стосується інформації, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ чи Міністерством оборони України, або офіційними джерелами країн-партнерів.

Від 5 до 8 років може загрожувати за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань, якщо це дозволяє ідентифікувати місцевість. Це також стосується інформації, яка не поширювалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ.

Якщо вищезгадані порушення були вчинені попередньою змовою групою осіб або з метою передачі інформації агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, то буде загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.