Києву передадуть ще десяток генераторів для роботи водоканалу, але є нюанс

За словами очільника уряду, ще 21 генератор надійде до 12 громад в різних регіонах.



"Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему", - наголосив Корецький.

Він також вкотре нагадав, що критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення.



Як пояснив глава Кабміну, додаткові генератори передають коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.



"Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання", - підсумував Корецький.

З заявою з цього приводу під час брифінгу також виступив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, у цьому питанні київська влада вже налагодила конструктивну співпраця з урядом, у межах якої надходить відповідна допомога.

"Зокрема, йдеться про генератори, які зможуть забезпечити живлення окремих елементів системи водопостачання. Вони не зможуть виконати функцію електростанцій потужністю 40 МВт, про які ми говорили раніше. Водночас це важлива допомога, за яку ми вдячні", - наголосив Пантелеєв.

Він також пояснив, що генератори будуть використовувати для часткового забезпечення електроенергією тих потужностей, які можна заживити таким способом.

"Ми вже говорили, що потужність наших об'єктів занадто велика, щоб забезпечити роботу того чи іншого об'єкта лише за допомогою одного генератора", - додав Пантелеєв.