RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Киеву передадут еще десяток генераторов для работы водоканала, но есть нюанс.

11:29 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Генераторы обеспечат питанием отдельные элементы системы (Getty Images)

Кабинет Министров Украины передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы правительства, еще 21 генератор поступит в 12 общин в разных регионах.

"Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему", - подчеркнул Корецкий.

Он также напомнил, что критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания.

Как пояснил глава Кабмина, дополнительные генераторы передают за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.

"Призываю местные органы власти обеспечить быструю установку и подключение оборудования", - подытожил Корецкий.

С заявлением по этому поводу во время брифинга также выступил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в этом вопросе киевские власти уже наладили конструктивное сотрудничество с правительством, в рамках которого поступает соответствующая помощь.

"В частности, речь идет о генераторах, которые смогут обеспечить питание отдельных элементов системы водоснабжения. Они не смогут выполнить функцию электростанций мощностью 40 МВт, о которых мы говорили ранее. В то же время, это важная помощь, за которую мы благодарны", - подчеркнул Пантелеев.

Он также пояснил, что генераторы будут использовать для частичного снабжения электроэнергией тех мощностей, которые можно питать таким способом.

"Мы уже говорили, что мощность наших объектов слишком большая, чтобы обеспечить работу того или иного объекта только с помощью одного генератора", - добавил Пантелеев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Киев временно остался без водоснабжения из-за вражеских атак.

Также мы писали, что утром 2 ноября Белая Церковь в Киевской области осталась без водоснабжения из-за ударов РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевгенераторСергей КорецкийВодоснабжение