Киеву передадут еще десяток генераторов для работы водоканала, но есть нюанс.

По словам главы правительства, еще 21 генератор поступит в 12 общин в разных регионах.



"Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему", - подчеркнул Корецкий.

Он также напомнил, что критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания.



Как пояснил глава Кабмина, дополнительные генераторы передают за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.



"Призываю местные органы власти обеспечить быструю установку и подключение оборудования", - подытожил Корецкий.

С заявлением по этому поводу во время брифинга также выступил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в этом вопросе киевские власти уже наладили конструктивное сотрудничество с правительством, в рамках которого поступает соответствующая помощь.

"В частности, речь идет о генераторах, которые смогут обеспечить питание отдельных элементов системы водоснабжения. Они не смогут выполнить функцию электростанций мощностью 40 МВт, о которых мы говорили ранее. В то же время, это важная помощь, за которую мы благодарны", - подчеркнул Пантелеев.

Он также пояснил, что генераторы будут использовать для частичного снабжения электроэнергией тех мощностей, которые можно питать таким способом.

"Мы уже говорили, что мощность наших объектов слишком большая, чтобы обеспечить работу того или иного объекта только с помощью одного генератора", - добавил Пантелеев.