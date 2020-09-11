Киеву необходимо эффективное общение с государством, - Гусовский

Фото: Сергей Гусовский (РБК-Украина)

По его словам, закон о столице нуждается в значительной доработке

Киеву для эффективного управления необходимо вернуть деятельность районных советов, и обеспечить принятие качественного закона о столице.

Об этом заявил депутат Киевсовета Сергей Гусовский, который будет баллотироваться на должность городского председателя столицы в эфире "Право на власть".

"Киеву, как городу-столице, нужно эффективное общение с государством. Был простой шаг - отменить решение 2010 года, вернуть норму, что городской голова автоматически является руководителем исполнительного органа. Сейчас это называется: Киевская городская государственная администрация исполнительный орган Киевского городского совета. Там черт ногу сломит: он исполнительный орган или он государственная администрация?" - заявил Гусовский.

Он также добавил, что поскольку руководителя городской государственной администрации назначает президент Украины, это делает его зависимым от президентской вертикали власти.

"Конечно, что городской председатель, который назначен президентом, он подвешен этим президентом, неважно - это Порошенко, Зеленский или Янукович", - подчеркнул Гусовский.

По его убеждению, необходим закон о столице. Такой законопроект уже прошел первое чтение в парламенте, но нуждается в значительной доработке.

"Пока закон, который прошел первое чтение очень сырой, там есть несколько хороших новелл, но он очень сырой. Поэтому есть простой шаг - отменить то, что было принято в 2010 году. Вернуть райсоветы", - резюмировал Гусовский.

Напомним, ранее лидер партии "За будущее" Игорь Палица заявлял, что главная задача предстоящих выборов - вернуть власть на местах.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.