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Палица: главная задача выборов - вернуть власть на местах

Тернопольская область, Воскресенье 06 сентября 2020 11:48
Палица: главная задача выборов - вернуть власть на местах
Фото: Игорь Палица (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

"За будущее" будет участвовать в выборах во всех 55 объединенных территориальных общинах Тернопольской области

Главная задача выборов, запланированных на 25 октября, вернуть власть на местах.

Об этом заявил лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица во время открытого форума политсилы в Тернопольской области.

"Наша задача - победить, взять власть в областной раде, в местных советах и принимать решение самим. Никто не имеет права вмешиваться в решения, которые принимают советы. Советы избраны народом, а люди, которых назначает Киев не имеют право решать, как двигаться регионам", - заявил Палица.

Отмечается, что участники мероприятия также обсудили план развития региона, привлечения инвестиций в медицину и модернизацию промышленности.

По его словам, "За будущее" будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольской области.

Напомним, депутаты Верховной рады объединения "За будущее" объявили о создании новой одноименной партии 20 мая.

Ранее Игорь Палица предложил комплекс действий для решения проблем бизнеса. В частности, нардеп предлагает снизить налоги на зарплату, отменить НДС и заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

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Новости Украины Политика Игорь ПалицаТернопольская областьМестные выборы
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