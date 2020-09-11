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Києву необхідне ефективне спілкування з державою, - Гусовський

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 10:08
Києву необхідне ефективне спілкування з державою, - Гусовський
Фото: Сергій Гусовський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За його словами, закон про столицю потребує значного доопрацювання

Києву для ефективного управління необхідно повернути діяльність районних рад та забезпечити прийняття якісного закону про столицю.

Про це заявив депутат Київради Сергій Гусовський, який балотуватиметься на посаду міського голови столиці в ефірі "Право на владу".

"Києву, як місту-столиці, потрібне ефективне спілкування з державою. Був простий крок - скасувати рішення 2010 року, повернути норму, що міський голова автоматично є керівником виконавчого органу. Зараз це називається: Київська міська державна адміністрація виконавчий орган Київської міської ради. Там чорт ногу зломить: він виконавчий орган чи він державна адміністрація?" - заявив Гусовський.

Він також додав, що оскільки керівника міської державної адміністрації призначає президент України, це робить його залежним від президентської вертикалі влади.

"Звісно, що міський голова, який призначений президентом, він підвішений цим президентом, не важливо - це Порошенко, Зеленський чи Янукович", - підкреслив Гусовський.

На його переконання, необхідний закон про столицю. Такий законопроект вже пройшов перше читання в парламенті, але потребує значного доопрацювання.

"Поки закон, який пройшов перше читання дуже сирий, там є кілька хороших новел, але він дуже сирий. Тому є простий крок - скасувати те, що було прийнято в 2010 році. Повернути райради", - резюмував Гусовський.

Нагадаємо, раніше лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявляв, що головне завдання майбутніх виборів - повернути владу на місцях.

Як відомо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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