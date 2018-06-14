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"Киевтеплоэнерго" получило лицензию от НКРЭКУ

НовостиФинансы    14.06.2018 - 10:46
Фото: ТЭЦ-5 (kyivenergo.com)
Фото: ТЭЦ-5 (kyivenergo.com)

Постановления вступают в силу с 1 августа 2018 года

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии 14 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Постановления о выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности вступают в силу с 1 августа 2018 года.

Напомним, как сообщалось ранее, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг намерена с 1 августа снизить тариф для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой на 29%.

 

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Теги публикации: Киевэнерго, НКРЭКУ, лицензия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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