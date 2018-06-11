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Интервью

НКРЭКУ планирует снизить тариф для "Киевтеплоэнерго" на 29% с 1 августа

НовостиЭнергетика    11.06.2018 - 13:51
Фото: логотип "Киевтеплоэнерго" (УНИАН)
Фото: логотип "Киевтеплоэнерго" (УНИАН)

Соответствующий проект постановления обсудят на заседании 14 июня

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена с 1 августа снизить тариф для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды на 29%. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение комиссии 14 июня.

По сравнению с действующими тарифами энергокомпании "Киевэнерго", тариф на тепловую энергию для населения  уменшится на 320,38 гривен/Гкал и будет составлять до 784,58 гривен/Гкал (без НДС).

После принятия комиссией проект решения будет вынесен на общественные слушания.

После получения лицензии компания намерена производить электрическую и тепловую энергию на столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В проекте решения также указано, что тариф на отпуск электрической энергии будет на уровне 182,93 коп/кВт-час; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой - 479,06 гривен/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 171,89 гривен/Гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 гривен/Гкал.

Напомним, в НКРЭКУ согласовали план мероприятий для решения проблем ТЭК Киева.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" отказались отпускать газ новосозданному предприятию "Киевтеплоэнерго", требую передать долги "Киевэнерго" перед НАК на баланс новой компании. Однако власти города категорически против этого.

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Теги публикации: отопление, НКРЭКУ, тарифы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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