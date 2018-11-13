В "Киевтеплоэнерго" назвали сроки ликвидации последствий аварии на Шота Руставели

Иллюстративное фото (facebook.com/kyivteploenergo)

Последствия прорыва трубы на Шота Руставели планируют ликвидировать до 15:00 14 ноября

Последствия прорыва трубы на ул. Шота Руставели в Киеве планируют ликвидировать до 15:00 14 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 13 ноября, в 16:40 на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, вследствие чего горячая вода вытелка на проезжую часть. Кроме того, из-за аварии теплосети на перекрестке указанных улиц образовалась яма, в которую попало легковое авто, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители коммунального предприятия, движение транспорта на указанном участке перекрыто, в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

"Чтобы локализовать повреждения аварийные службы "Киевтеплоэнерго" перекроют подачу теплоносителя двум жилым домам. Специалисты "Киевтеплоэнерго" планируют ликвидировать повреждения и восстановить подачу теплоносителя до 15:00 14 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за прорыва трубы на Шота Руставели перекрыто движение. В частности, временно прекращено движение троллейбусов № 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов №69.