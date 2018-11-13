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В Киеве на Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 17:39
В Киеве на Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой
Фото: место происшествия (Kyiv Operativ)

Движение транспорта полностью перекрыто

Во вторник, 13 ноября, в Киеве на улице Шота Руставели прорвало трубу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyiv Operativ.

Как сообщается, трубу прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю. Движение транспорта полностью перекрыто.

В Киеве на Шота Руставели прорвало трубу с горячей водойФото: место происшествия (Kyiv Operativ)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве произошел прорыв трубы магистрального водопровода. Чтобы ликвидировать аварию, коммунальщики перекрыли поврежденную трубу, и часть города осталась без воды.

Прорвало водопровод, который проходит вдоль Богоявленского (Октябрьского) проспекта.

Также сообщалось, что в Донецкой области начали разминирование местности и ремонт поврежденного Южно-Донбасского водовода.

В результате обстрела на участке Южно-Донбасского водопровода произошел прорыв, что поставило под угрозу водоснабжение сотен тысяч жителей Угледара, Докучаевска, Новотроицкого, Волновахи и Мариуполя. Потери воды достигают 1500 кубометров в час

 

 

 

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