В Киеве на Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой

Фото: место происшествия (Kyiv Operativ)

Движение транспорта полностью перекрыто

Во вторник, 13 ноября, в Киеве на улице Шота Руставели прорвало трубу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyiv Operativ.

Как сообщается, трубу прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю. Движение транспорта полностью перекрыто.

Фото: место происшествия (Kyiv Operativ)

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве произошел прорыв трубы магистрального водопровода. Чтобы ликвидировать аварию, коммунальщики перекрыли поврежденную трубу, и часть города осталась без воды.

Прорвало водопровод, который проходит вдоль Богоявленского (Октябрьского) проспекта.

Также сообщалось, что в Донецкой области начали разминирование местности и ремонт поврежденного Южно-Донбасского водовода.

В результате обстрела на участке Южно-Донбасского водопровода произошел прорыв, что поставило под угрозу водоснабжение сотен тысяч жителей Угледара, Докучаевска, Новотроицкого, Волновахи и Мариуполя. Потери воды достигают 1500 кубометров в час