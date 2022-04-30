В "Киевстаре" назвали возможную причину отсутствия связи в Херсонской области

Мобильный оператор "Киевстар" отреагировал на сообщения об исчезновении связи на территории Херсонской области. В компании подтвердили, что ряд базовых станций не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook-страницу оператора .

В "Киевстаре" признали, что не имеют доступа к объектам на захваченных территориях Херсонской области. Дистанционная же система мониторинга зафиксировала обесточивание и повреждение базовых станций оператора.

"О таких случаях "Киевстар" безотлагательно информирует правоохранительные и другие уполномоченные государственные органы, а также, согласно требованиям законодательства, Национальный центр по оперативно-техническому управлению сетями", – говорится в сообщении.

В свою очередь в Vodafone причин исчезновения связи не объясняют. Однако выразили надежду на скорейшее устранение проблем.