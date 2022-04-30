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В "Киевстаре" назвали возможную причину отсутствия связи в Херсонской области

Фото: В Херсонской области исчезла мобильная связь (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Мобильный оператор "Киевстар" отреагировал на сообщения об исчезновении связи на территории Херсонской области. В компании подтвердили, что ряд базовых станций не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу оператора.

В "Киевстаре" признали, что не имеют доступа к объектам на захваченных территориях Херсонской области. Дистанционная же система мониторинга зафиксировала обесточивание и повреждение базовых станций оператора.

"О таких случаях "Киевстар" безотлагательно информирует правоохранительные и другие уполномоченные государственные органы, а также, согласно требованиям законодательства, Национальный центр по оперативно-техническому управлению сетями", – говорится в сообщении.

В свою очередь в Vodafone причин исчезновения связи не объясняют. Однако выразили надежду на скорейшее устранение проблем.

Напомним, что мобильная связь в Херсонской области исчезла в субботу вечером.

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