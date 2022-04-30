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В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет

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Херсонская область, Суббота 30 апреля 2022 20:28
В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет В Херсонской области пропала мобильная связь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области полностью исчезла мобильная связь и интернет у всех операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

В частности, нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.

Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне рассказал, что это не авария.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне оккупанты захватили здание городского совета.

Также мы писали, что оккупанты в Херсоне похитили почти 60 детей-сирот.

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