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У "Київстарі" назвали можливу причину відсутності зв'язку в Херсонській області

Фото: У Херсонській області зник мобільний зв'язок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Мобільний оператор "Київстар" відреагував на повідомлення про зникнення зв'язку на території Херсонської області. У компанії підтвердили, що низка базових станцій не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку оператора.

У "Київстарі" визнали, що не мають доступу до об'єктів на захоплених територіях Херсонщини. Дистанційна ж система моніторингу зафіксувала знеструмлення та ушкодження базових станцій оператора.

"Про такі випадки "Київстар" невідкладно інформує правоохоронні та інші уповноважені державні органи, а також, відповідно до вимог законодавства, Національний центр з оперативно-технічного управління мережами", – йдеться в повідомленні.

Натомість у Vodafone причин зникнення зв'язку не пояснюють. Однак, висловили сподівання на швидке усунення проблем.

Нагадаємо, що мобільний зв'язок у Херсонській області зник у суботу ввечері.

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