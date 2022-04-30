У "Київстарі" назвали можливу причину відсутності зв'язку в Херсонській області

У "Київстарі" визнали, що не мають доступу до об'єктів на захоплених територіях Херсонщини. Дистанційна ж система моніторингу зафіксувала знеструмлення та ушкодження базових станцій оператора.

"Про такі випадки "Київстар" невідкладно інформує правоохоронні та інші уповноважені державні органи, а також, відповідно до вимог законодавства, Національний центр з оперативно-технічного управління мережами", – йдеться в повідомленні.

Натомість у Vodafone причин зникнення зв'язку не пояснюють. Однак, висловили сподівання на швидке усунення проблем.