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В Киевскую область доставили 18 модульных домов

Фото: в Киевскую область привезли модульные дома (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Роман Мирончук

В Киевскую область привезли 18 модульных домов. В них временно будут жить специалисты, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных российскими войсками населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя гуманитарного направления Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки", - отметил Кулеба.

По его словам, модульные дома передала Закарпатская ОГА, и они сейчас находятся в одном из логистических штабов Киевской области.

В Киевскую область привезли модульные дома (фото: t.me/OleksiyKuleba)

В ближайшие дни модульные дома установят в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от российских военных.

"Киевская область безгранично благодарна коллегам из Закарпатья, Венгрии, Центру лидерства "George E. Pataki Leadership Center", Фонду помощи Украине "The Ukrainian relief found" и американскому обществу за помощь и поддержку украинского народа", - добавил Кулеба.

Стоит отметить, что раньше такие модульные дома ставили в США для жителей, которые пострадали от природных катаклизмов.

Напомним, 7 апреля в Бородянке из-под завалов начали доставать первых погибших.

Мы также писали о том, что в ГСЧС заявили о том, что Бородянка - приоритет в Киевской области при разборке завалов.

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Война России против УкраиныКиевская область