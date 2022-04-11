В Киевскую область доставили 18 модульных домов

"Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки", - отметил Кулеба.

По его словам, модульные дома передала Закарпатская ОГА, и они сейчас находятся в одном из логистических штабов Киевской области.

В Киевскую область привезли модульные дома (фото: t.me/OleksiyKuleba)

В ближайшие дни модульные дома установят в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от российских военных.

"Киевская область безгранично благодарна коллегам из Закарпатья, Венгрии, Центру лидерства "George E. Pataki Leadership Center", Фонду помощи Украине "The Ukrainian relief found" и американскому обществу за помощь и поддержку украинского народа", - добавил Кулеба.

Стоит отметить, что раньше такие модульные дома ставили в США для жителей, которые пострадали от природных катаклизмов.