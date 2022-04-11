У Київську область доставили 18 модульних будинків

У Київську область привезли 18 модульних будинків. У них тимчасово житимуть фахівці, які проводять пошукові роботи і розбирають завали в зруйнованих російськими військами населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексія Кулеби.

Варто зазначити, що раніше такі модульні будинки ставили в США для жителів, які постраждали від природних катаклізмів.

"Київщина безмежно вдячна колегам із Закарпаття, Угорщини, Центру лідерства "George E. Pataki Leadership Center", Фонду допомоги Україні "The Ukrainian relief found" та американському суспільству за допомогу і підтримку українського народу", - додав Кулеба.

За його словами, модульні будинки передала Закарпатська ОДА, і вони зараз знаходяться в одному з логістичних штабів Київської області.

"Конструкції монтуються в лічені хвилини і мають всі необхідні елементи для поселення в найкоротші терміни", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 7 квітня в Бородянці з-під завалів почали діставати перших загиблих.

Ми також писали про те, що в ДСНС заявили про те, що Бородянка - пріоритет у Київській області при розбиранні завалів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.