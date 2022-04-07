В Бородянке из-под завалов начали доставать первых погибших

Руководитель гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что спасатели начали находить погибших в Бородянке, которая месяц была оккупирована российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram-канал Кулебы .

По его словам, по каждому разрушенному дому будет составлен акт.

"Работают опять спасатели. Происходит описание и представление актов относительно вреда сделанного. Также будет установлено общее количество домов, которые необходимо демонтировать полностью, и которые можно будет отремонтировать", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодня под завалами нашли первых погибших, их количество устанавливается.

Отмечается, что из 29 многоэтажек повреждено 21, из них 8 - полностью разрушено.

Также Кулеба добавил, что до начала мая планируют провести коммуникации и убрать город.