Киевскую область в ближайший час накроет гроза
Фото: Киевскую область в ближайший час накроет гроза (РБК-Украина)
В Киевской области сегодня, 14 августа, ухудшится погода. В ближайший час регион накроет гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 августа гроза", - сказано в сообщении.
Синоптики сообщают о I уровне опасности (желтый).
Напомним, в основном в Украине сегодня ожидается сухая и теплая погода. На востоке температура повысится до + 36.