Киевскую область в ближайший час накроет гроза

В Киевской области сегодня, 14 августа, ухудшится погода. В ближайший час регион накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 августа гроза", - сказано в сообщении. Синоптики сообщают о I уровне опасности (желтый).