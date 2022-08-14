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Киевскую область в ближайший час накроет гроза

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Киевская область, Воскресенье 14 августа 2022 15:11
Киевскую область в ближайший час накроет гроза Фото: Киевскую область в ближайший час накроет гроза (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киевской области сегодня, 14 августа, ухудшится погода. В ближайший час регион накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 августа гроза", - сказано в сообщении.

Синоптики сообщают о I уровне опасности (желтый).

Напомним, в основном в Украине сегодня ожидается сухая и теплая погода. На востоке температура повысится до + 36.

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