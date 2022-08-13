На западе дожди, а на востоке до +36: прогноз погоды на завтра

На большей части территории Украины в воскресенье, 14 августа, ожидается сухая и теплая погода. На востоке температура повысится до +36.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, на западе 14 августа ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит 24-26 градусов выше нуля.

В центральных, северных, восточных и южных областях Украины в воскресенье будет жарко. Дневная температура воздуха в центральных регионах не опустится ниже 28 градусов, а на востоке и юге - 30 градусов тепла.

Ночью столбик термометра будет колебаться от +14 до +16 на западе и от +22 до +24 на востоке.