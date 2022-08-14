Київську область у найближчу годину накриє гроза

В Київській області сьогодні, 14 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 серпня гроза", - сказано у повідомленні. Синоптики повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий).