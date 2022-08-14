Київську область у найближчу годину накриє гроза
Фото: Київську область у найближчу годину накриє гроза (РБК-Україна)
В Київській області сьогодні, 14 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 серпня гроза", - сказано у повідомленні.
Синоптики повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, здебільшого в Україні сьогодні очікується суха і тепла погода. На сході температура підвищиться до +36.