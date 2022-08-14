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Київську область у найближчу годину накриє гроза

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Київська область, Неділя 14 серпня 2022 15:11
Київську область у найближчу годину накриє гроза Фото: Київську область у найближчу годину накриє гроза (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Київській області сьогодні, 14 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 серпня гроза", - сказано у повідомленні.

Синоптики повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, здебільшого в Україні сьогодні очікується суха і тепла погода. На сході температура підвищиться до +36.

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