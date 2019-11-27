Київський готель "Дніпро" передали на приватизацію

Фото: готель "Дніпро" (wikipedia.org)

Готель "Дніпро" передали Фонду держмайна

Кабінет міністрів України схвалив передачу київського готелю "Дніпро" на приватизацію. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд погодився з пропозицією Державного управління справами про передачу Фонду державного майна повноважень з управління корпоративними правами держави щодо готелю "Дніпро".

Розпорядження прийнято для подальшої приватизації 100% пакету акцій, який належить державі у статутному капіталі готелі.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада на приватизацію передали вже 415 державних підприємств.

"Всього передали вже 415 з 500 державних підприємств, які повинні передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їх продажу", - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У жовтні вступив в силу закон про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів. У той же час документ встановлює, що об'єкти права держвласності, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України.