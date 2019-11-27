ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київський готель "Дніпро" передали на приватизацію

Новини » Економіка     27.11.2019 - 13:48
Київський готель "Дніпро" передали на приватизацію
Фото: готель "Дніпро" (wikipedia.org)

Готель "Дніпро" передали Фонду держмайна

Кабінет міністрів України схвалив передачу київського готелю "Дніпро" на приватизацію. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд погодився з пропозицією Державного управління справами про передачу Фонду державного майна повноважень з управління корпоративними правами держави щодо готелю "Дніпро".

Розпорядження прийнято для подальшої приватизації 100% пакету акцій, який належить державі у статутному капіталі готелі.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада на приватизацію передали вже 415 державних підприємств.

"Всього передали вже 415 з 500 державних підприємств, які повинні передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 млрд гривень від їх продажу", - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У жовтні вступив в силу закон про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів. У той же час документ встановлює, що об'єкти права держвласності, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України.

Кабмін виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям
Новини України Кабінет Міністрів Україниприватизацияотель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся