В Киевской и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров

По состоянию на сегодня в Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжаются меры по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. Об этом сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как сообщается, в Киевской области силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются меры по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники.

Кроме того, в Житомирской области пожарные ликвидируют отдельные очаги тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров в области задействовано 44 человека и 12 единиц техники.

Как отмечается, вчера вблизи с. Радогоща Лугинского района было ликвидировано возгорание лесной подстилки.

Напомним, РБК-Украина сообщало ранее, что 7 мая, в Киевской и Житомирской областях пожарные продолжают тушить очаги лесных пожаров.

Вместе с тем, 6 мая в Житомирской зоне ликвидировали пожар на территории заповедника, а в Киевской области локализовали пожары в лесных массивах Зоны отчуждения.