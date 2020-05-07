ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров

Новости » Происшествия     07.05.2020 - 09:00
В Киевской и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров
Фото: лесной пожар (dsns.gov.ua)

В областях пожарные ликвидируют отдельные очаги тления торфяников

По состоянию на сегодня, 7 мая, в Киевской и Житомирской областях пожарные продолжают тушить очаги лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Киевской области силами лесных хозяйств продолжают ликвидировать отдельные очаги тления торфяников. Так, к тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

Кроме того, в Житомирской области пожарные ликвидируют отдельные очаги тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники.

Напомним, вчера в Житомирской зоне ликвидировали пожар на территории заповедника, а в Киевской области локализовали пожары в лесных массивах Зоны отчуждения.

Также ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за поджога сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.

Вместе с тем, Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

Лаборатория Житомира приостановила прием материалов для тестирования на COVID-19 Кабмин выделил на ликвидацию пожаров в Житомирской области более 45 млн гривен
Новости Украины ЖитомирпожарКиевская область
News
On Top