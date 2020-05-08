У Київській та Житомирській областях продовжують гасити осередки пожеж

Станом на сьогодні у Чорнобильській зоні та в Житомирській області продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників. Про це повідомляє прес служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Як повідомляється, у Київській області силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 42 особи та 14 одиниць техніки.

Крім того, у Житомирській області пожежники ліквідують окремі осередки тління торф’яників у Олевському районі. Всього до гасіння пожеж в області залучено 44 особи та 12 одиниць техніки.

Як зазначається, вчора поблизу с. Радогоща Лугинського району було ліквідовано загорання лісової підстилки.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло раніше, що 7 травня, у Київській та Житомирській областях пожежники продовжують гасити осередки лісових пожеж.

Разом з тим, 6 травня у Житомирській зоні ліквідували пожежу на території заповідника, а у Київській області локалізували пожежі у лісових масивах Зони відчуження.