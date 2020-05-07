В Киевской и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров

По состоянию на сегодня, 7 мая, в Киевской и Житомирской областях пожарные продолжают тушить очаги лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Киевской области силами лесных хозяйств продолжают ликвидировать отдельные очаги тления торфяников. Так, к тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

Кроме того, в Житомирской области пожарные ликвидируют отдельные очаги тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники.

Напомним, вчера в Житомирской зоне ликвидировали пожар на территории заповедника, а в Киевской области локализовали пожары в лесных массивах Зоны отчуждения.

Также ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за поджога сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.

Вместе с тем, Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.