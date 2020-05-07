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У Київській та Житомирській областях продовжують гасити осередки пожеж

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 09:00
У Київській та Житомирській областях продовжують гасити осередки пожеж
Фото: лісова пожежа (dsns.gov.ua)

В областях пожежники ліквідовують  окремі осередки тління торф’яників

Станом на сьогодні, 7 травня, у Київській та Житомирській областях пожежники продовжують гасити осередки лісових пожеж. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у Київській області силами лісових господарств продовжують ліквідовувати окремі осередки тління торф’яників. Так, до гасіння залучено 49 чоловік та 28 одиниць техніки лісових господарств.

Крім того, у Житомирській області пожежники ліквідують окремі осередки тління торф’яників у Олевському районі. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 69 чоловік та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, вчора у Житомирській зоні ліквідували пожежу на території заповідника, а у Київській області локалізували пожежі у лісових масивах Зони відчуження.

Також раніше повідомлялося, що в Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.

Разом з тим, Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

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