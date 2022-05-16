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В Киевской области почти завершили восстановление газоснабжения, - Тимошенко

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Понедельник 16 мая 2022 02:47
В Киевской области почти завершили восстановление газоснабжения, - Тимошенко Фото: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В населенных пунктах Киевской области, которые освободили от российских оккупантов, почти завершили восстановление газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Службы Киевоблгаза почти завершили работы по возобновлению газоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.

Тимошенко также отметил, что в Киевской области аварийные бригады возобновили электроснабжение в 56 населенных пунктах. При этом еще 7 остаются без электроэнергии.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что Харьковской области ремонтируются слеующие автодороги:

  • Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр
  • Коломак-Шелестово-Колонтаев
  • Киев-Харьков-Довжанский
  • Харьков-Змиев-Балаклия-Гороховатка
  • Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка.

В Черниговской области дорожные службы выполняют ямочный ремонт дорог. Также продолжается разминирование региона.

Напомним, Тимошенко заявил, что для водообеспечения Николаева правительство выделило 56 млн гривен.

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Киевская область Офис президента
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