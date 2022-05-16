В Киевской области почти завершили восстановление газоснабжения, - Тимошенко
В населенных пунктах Киевской области, которые освободили от российских оккупантов, почти завершили восстановление газоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Службы Киевоблгаза почти завершили работы по возобновлению газоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.
Тимошенко также отметил, что в Киевской области аварийные бригады возобновили электроснабжение в 56 населенных пунктах. При этом еще 7 остаются без электроэнергии.
Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что Харьковской области ремонтируются слеующие автодороги:
- Харьков-Красноград-Перещепино-Днепр
- Коломак-Шелестово-Колонтаев
- Киев-Харьков-Довжанский
- Харьков-Змиев-Балаклия-Гороховатка
- Шевченково-Балаклия-Первомайский-Кегичевка.
В Черниговской области дорожные службы выполняют ямочный ремонт дорог. Также продолжается разминирование региона.
Напомним, Тимошенко заявил, что для водообеспечения Николаева правительство выделило 56 млн гривен.
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