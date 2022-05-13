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Для жителей Ирпеня построят новый ЖК на 1000 квартир и с укрытием, - Тимошенко

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Пятница 13 мая 2022 11:39
Для жителей Ирпеня построят новый ЖК на 1000 квартир и с укрытием, - Тимошенко Фото: для жителей Ирпеня построят новый ЖК на 1000 квартир и с укрытием (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Киевская областная военная администрация разработала проект строительства в Ирпене жилого комплекса с социальной инфраструктурой для людей, которые потеряли свое жилье. Ориентировочная жилая площадь будущего ЖК - 50 тыс. м2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его информации, ориентировочное общее количество квартир в новом жилом комплексе должно составлять 900-1000 единиц.

Среди обязательных требований к строительству: безбарьерность, энергосбережение и размещение укрытия.

"Выполнить все работы планируем за пять месяцев", - сообщил Тимошенко.

Он также рассказал, что строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке Киевской области.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что для родственников украинского военного, который погиб под Изюмом защищая страну, государство возводит дом в селе Дмитровка на Киевщине.

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