У Київській області майже завершили відновлення газопостачання, - Тимошенко

У населених пунктах Київської області, які звільнили від російських окупантів, майже завершили відновлення газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.

Тимошенко також зазначив, що в Київській області аварійні бригади відновили електропостачання в 56 населених пунктах. При цьому ще 7 залишаються без електроенергії.

"Служби Київоблгазу майже завершили роботи з відновлення газопостачання в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тимошенко заявив, що для водозабезпечення Миколаєва уряд виділив 56 млн гривень.

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