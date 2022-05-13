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Для водообеспечения Николаева правительство выделило 56 млн гривен, - Тимошенко

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Пятница 13 мая 2022 19:42
Для водообеспечения Николаева правительство выделило 56 млн гривен, - Тимошенко Фото: для водообеспечения Николаева правительство выделило 56 млн гривен (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Для решения вопроса водообеспечения населения Николаева из резервного фонда государственного бюджета выделено 56 млн грн. Также обеспечено водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, сегодня один из важнейших вопросов - это восстановление водоснабжения в жилых районах города. В результате действий агрессора была повреждена основная и резервная линии магистрального водопровода Днепр-Николаев.

Учитывая то, что 80% общей протяженности водопровода проходит на временно оккупированной территории Херсонской области, это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшей стабильной работы этого источника водоснабжения, поэтому были приняты альтернативные решения.

"В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин - в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Уже началось водоснабжение в жилые дома", - отметил Тимошенко.

Также он подчеркнул, что в город активно поставляют гуманитарную помощь. Николаевщиной уже получено почти 3 тыс. тонн товаров, из которых 1 тыс. тонн уже передано территориальным общинам области, коммунальным учреждениям, структурам ВСУ и волонтерским организациям.

Всего по Николаевской области за период военного положения получено 6,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя ОП, в Вознесенске и Новой Одессе, что на Николаевщине, уже оборудованы временные строения для проезда, а на участке Благовещенское - Николаев продолжаются работы по разборке разрушенного моста.

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