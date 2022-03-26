В Киевской области запустили чат-бот для поиска пропавших людей

В Киевской области запустили чат-бот для поиска родственников, которые не выходят на связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
В частности, для того, чтобы разыскать пропавшего человека, пользователям нужно перейти к чат-боту в Telegram и отправить такую информацию:
"В случае, если вы владеете информацией о том, что оккупанты отобрали у разыскиваемого мобильный телефон, укажите место такого события и номер похищенного телефона", - говорится в сообщении.
Чат-бот создали для того, чтобы помочь людям, которые из-за боевых действий потеряли связь с родными.
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