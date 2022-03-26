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У Київській області запустили чат-бот для пошуку зниклих людей

Запустили чат-бот для пошуку людей (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області запустили чат-бот для пошуку родичів, які не виходять на зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Зокрема, для того, щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту в Telegram та надіслати таку інформацію:

  • свої анкетні дані: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону;
  • відомості про зниклих: анкетні дані розшукуваного (П.І.Б.), дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дату коли ті, кого ви розшукуєте, останній раз виходили на зв'язок чи їхнє місце перебування на момент втрати зв’язку.

"У випадку, якщо ви володієте інформацією про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону", - йдеться у повідомленні.

Чат-бот створили для того, щоб допомогти людям, які через бойові дії втратили зв’язок із рідними.

Чат-бот для пошуку зниклих людей (facebook.com/pol.kyivregion)

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Київ