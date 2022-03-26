У Київській області запустили чат-бот для пошуку зниклих людей

У Київській області запустили чат-бот для пошуку родичів, які не виходять на зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Зокрема, для того, щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту в Telegram та надіслати таку інформацію:
"У випадку, якщо ви володієте інформацією про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону", - йдеться у повідомленні.
Чат-бот створили для того, щоб допомогти людям, які через бойові дії втратили зв’язок із рідними.
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