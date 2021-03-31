ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киевской области запретили промышленный вылов рыбы

Новина українською → Киевская область, Среда 31 марта 2021 19:22
В Киевской области запретили промышленный вылов рыбы Фото: Днепр в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киевской области запретили промышленный вылов рыбы в водоемах в весенне-летний сезон. Это сделано с целью сохранения среды обитания водных животных.

Об этом сообщает Киевская областная госадминистрация.

Во всех водоемах и озерах с заливами, проливами и зонами подтопления запрещены промышленный вылов рыбы, подводная охота и проведение соревнований по спортивной рыбалки с 1 апреля по 9 июня включительно.

На речках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая включительно.

Отмечается, что решение принято с целью сохранения в должном состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизведения в рыбохозяйственных водных объектах.

В то же время разрешается любительская рыбалка с выловом рыбы весом до 3 килограмм на удочку в определенных местах.

Ранее сообщалось, что под Киевом загорелся детский сад "Аленушка" в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киевская область
NEWS
В Украине не планируют вводить комендантский час, но карантин могут ужесточить
В Украине не планируют вводить комендантский час, но карантин могут ужесточить
DAILY
Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать