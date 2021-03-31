Под Киевом загорелся детский сад, эвакуировали более 100 детей

Под Киевом загорелся детский сад "Аленушка" в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сообщается, что в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу пожарно-спасательной части в Обухове поступило сообщение о пожаре в детском саде "Аленушка" в Украинке. На место инцидента направили также отряды из Козина и Броваров.

По прибытию выяснили, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: пожар в детском саду под Киевом (kv.dsns.gov.ua)