ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Київській області заборонили промисловий вилов риби

Новость на русском → Київська область, Середа 31 березня 2021 19:22
У Київській області заборонили промисловий вилов риби Фото: Дніпро у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Київській області заборонили промисловий вилов риби у водоймах у весняно-літній сезон. Це зроблено з метою збереження середовища існування водних тварин.

Про це повідомляє Київська обласна держадміністрація.

У всіх водоймах і озерах з затоками, протоками та зонами підтоплення заборонено промисловий вилов риби, підводне полювання і проведення змагань зі спортивної риболовлі з 1 квітня по 9 червня включно.

На річках та їх кореневих водах - з 1 квітня по 20 травня включно.

Наголошується, що рішення прийнято з метою збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення в рибогосподарських водних об'єктах.

В той же час дозволяється любительська рибалка з виловом риби вагою до 3 кг на вудку в певних місцях.

Раніше повідомлялося, що під Києвом загорівся дитячий садок "Оленка" у місті Українка. Рятувальники евакуювали понад 100 дітей та персонал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київська область
NEWS
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати