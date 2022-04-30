В Киевской области запретили посещать кладбища в районах, которые были оккупированы
Киевская областная военная администрация запретила посещать кладбища на поминальные дни на территориях, где велись активные боевые действия или находившихся под оккупацией. Жителей других районов области призвали воздержаться от визита к могилам своих близких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
"На территориях, находившихся в эпицентре боевых действий или под оккупацией, посещать кладбища для полного разминирования запрещено", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали всех жителей Киевской области воздержаться от посещения кладбищ во время поминальных дней. Отмечается, что спасатели делают все возможное для их скорейшего разминирования.
"Позаботьтесь о собственной безопасности во время памяти умерших родных и избегайте массовых скоплений людей на период поминальных дней", - предупредили в администрации.
Напомним, в Луганской области запретили посещение кладбищ на поминальные дни.
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