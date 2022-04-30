У Київській області заборонили відвідувати кладовища в районах, які були окуповані

Київська обласна військова адміністрація заборонила відвідувати кладовища на поминальні дні на територіях, де велися активні бойові дії або перебували під окупацією. Жителів інших районів області закликали утриматися від візиту до могил своїх близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

"На територіях, що знаходилися в епіцентрі бойових дій або під окупацією, відвідувати кладовища для повного розмінування заборонено", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали всіх жителів Київської області утриматися від відвідування кладовищ під час поминальних днів. Зазначається, що рятувальники роблять все можливе для їх якнайшвидшого розмінування.

"Подбайте про власну безпеку під час пам'яті померлих рідних і уникайте масових скупчень людей на період поминальних днів", - попередили в адміністрації.