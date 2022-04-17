В Киевской области задержали сторонника "русского мира", имевшего с собой паспорт РФ

Пограничники задержали в Киевской области мужчину, который оказался сторонником "русского мира". Он поддерживал страну-агрессора и имел паспорт России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Отмечается, что мужчина приехал в Киевскую область с временно оккупированной территории Донецкой области. В его телефоне обнаружили переписку, в которой он критиковал украинское законодательство и делился планами уехать в Россию.

Кроме того, коллаборант имел при себе паспорт страны-агрессора, о чем он написал своему товарищу, который служит в армии оккупантов.

Задержанного мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.